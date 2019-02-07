ПриватБанк запустил услугу обмена валют в терминалах самообслуживания

Покупать и продавать можно евро и американский доллар.

ПриватБанк запустил услугу обмена валют в терминалах самообслуживания
ПриватБанк запускает услугу обмена валют в терминалах
Фото: Макс Требухов

ПриватБанк с 7 февраля запускает услугу обмена валют во всех терминалах самообслуживания и сервисе Приват-24.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Фейсбуке.

"Свершилось" С 00:01 7 февраля 2019 года стартовала услуга онлайн-обмена валют в Приват-24 и всех терминалах самообслуживания банка. Покупать и продавать можно евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему коммерческому курсу банка до 150 тыс. гривен в сутки без дополнительных комиссий", - говорится в сообщении.

Перевод денег за границу без наличия валюты можно осуществить с гривневой карточки.

"В терминалах самообслуживания ПриватБанка, для обмена иностранной валюты нужно: выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги»; указать сумму и карточку, на которую будет перечислена валюта", - пояснили в банке.

Напомним, в июне 2018 года парламент принял закон "О валюте", который призван значительно упросить работу с ней как граждан, так и предприятий. Он сменил декрет, регулировавший валютные операции украинцев, который действовал еще с 1993 года. В Нацбанке заявляли, что правила давно устарели и причиняют лишь неудобства. Согласно данному закону, с 7 февраля украинцы могут менять валюту онлайн.

Приватбанк и ранее торговал валютой онлайн, используя лазейки в законодательстве, но осенью 2014 года НБУ закрыл их.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергииФранция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии
СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службыСБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитомПлатежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ решил снизить норму обязательной продажи валютной выручки до 30%НБУ решил снизить норму обязательной продажи валютной выручки до 30%
Украинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продалиУкраинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продали
Приватбанк предупредил о приостановлении операций с картами в ночь на 13 январяПриватбанк предупредил о приостановлении операций с картами в ночь на 13 января
Украинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайнУкраинцам с 7 февраля разрешат менять валюту онлайн
В почтовых отделениях Украины можно будет обменять валютуВ почтовых отделениях Украины можно будет обменять валюту
Аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валютАферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют
Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудниковКрупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников
Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалютыДоллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты
Приватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикцииПриватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикции
Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу ПриватбанкаБританский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости