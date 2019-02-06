В Швеции украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн нашли в мусорнике

Похоронные регалии короля Швеции Карла IX, похищенные в июле прошлого года, удалось найти, передает ВВС со ссылкой на местную полицию.

В заявлении сказано, что полиция "интенсивно работает" над тем, чтобы подтвердить подлинность найденных ювелирных изделий.

В Швеции украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн нашли в мусорнике
Фото: Alamy

Речь идет о двух коронах и державе (шар с крестом), принадлежавших в XVII веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине. Их стоимость оценивается в 65 млн шведских крон (около $7,2 млн).

Двое воров выкрали регалии из Стренгнесского собора днем 31 июля - на глазах у прихожан. Подозреваемые скрылись с места происшествия на лодке.

В сентябре 2018 года был задержан один из подозреваемых в ограблении, однако данных о местонахождении драгоценностей до сегодняшнего дня у полиции не было.

Это не первая похожая кража в Швеции. В 2013 году в соседнем городе Вестер похитили корону и скипетр, которые использовали при похоронах короля Швеции Йохана III. Интересно, что ценные предметы полиция нашла в двух мусорных пакетах на обочине шоссе.


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