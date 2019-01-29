Сгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в торговый комплекс
В июне 2017 году на крыше здания вспыхнул крупный пожар.
Сгоревший во время масштабного пожара в 2017 году бывший Центральный гастроном на Крещатике могут превратить в торговый комплекс. Соответствующую архитектурную концепцию приняли в ноябре прошлого года.
Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА в ответ на запрос 44.ua.
"Письмом от 22 декабря 2018 Департаментом охраны культурного наследия согласован "Проект первоочередных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Крещатик 40/1. Заказчиком является ООО "АБ Инвестиции и развитие (владелец здания - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее, в ноябре 2018 года, Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия рассмотрел и одобрил предоставленную владельцем архитектурную концепцию реставрации сгоревшего здания под торговый комплекс с заведениями обслуживания населения. Также Консультативный совет предложил компании при дальнейшем проектировании не допустить негативное влияние объекта проектирования на расположенные рядом объекты культурного наследия.
В 2009 году здание на улице Крещатик 40/1 занесли в госреестр как памятник архитектуры и градостроительства истории местного значения.
Напомним, в июне 2017 году на крыше бывшего Центрального гастронома вспыхнул крупный пожар, в результате которого сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания. Позже появилась информация, что владелец сгоревшего дома планирует провести его реставрацию. После реставрации в здании хотели открыть отель. Сейчас идет речь о торговом комплексе.
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29.01.2019 18:52