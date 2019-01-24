Horizon Capital собрал крупнейший за 10 лет фонд прямых инвестиций в Украину
$200 млн будут инвестироваться в первую очередь в IT и экспортно-ориентированный бизнес.
Американская инвестиционная компания Horizon Capital собрала крупнейший за 10 лет фонд прямых инвестиций в Украину.
На сайте компании говорится, что размер Emerging Europe Growth Fund III, L.P. (EEGF III) достиг 200 млн долларов.
В нем приняли как существующие инвесторы, так и новые. Например, Европейский банк реконструкции и развития раньше заявлял о выделении 30 млн долларов в EEGF III, американская госкорпорация OPIC (Корпорация зарубежных частных инвестиций) - 37,5 млн долларов, Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка - 20 млн долларов, Немецкое общество инвестиций и развития (DEG) - 10 млн долларов.
В целом США и европейские инвесторы обеспечили примерно по 35% от общего объема привлеченного капитала, а остальные инвестиций поступили от других международных инвесторов.
Инвестиционная стратегия EEGF III ориентирована на быстрорастущие экспортно-ориентированные компании, которые используют украинскую конкурентоспособную платформу себестоимости для генерации глобальных доходов, прежде всего в сфере IТ, легкой промышленности, питания и сельского хозяйства. Фонд также будет осуществлять инвестиции в отдельные высокоразвитые сегменты, ориентированные на внутренний рынок, например электронную коммерцию, здравоохранение и фармацевтику, потребительские товары и финансовые услуги.
Размер инвестиций составит от 5 до 20 млн долларов в одну компанию, которые будут вложены в течение следующих 2-3 лет.
В общей сложности Horizon Capital имеет под управлением более 850 млн долларов. Фонды компании Horizon Capital проинвестировали более 650 млн долларов в 140 компаний, в которых работают 46 тысяч человек в Украине и ближнем регионе.
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Финансы
24.01.2019 11:14