?"Нафтогаз" уменьшит иск к "Газпрому" с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта

"Нафтогаз Украины" снизит сумму нового иска к "Газпрому" с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта.

Об этом сообщил в Брюсселе исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет "Укринформ".

"Действительно, сумма исковых требований - около 12 миллиардов долларов. Часть этих исковых требований является следствием того, что мы не ожидаем транзит через территорию Украины после 2019 года... Шансы на выигрыш очень высоки. Мы уже доказали, что когда мы обращаемся в арбитраж против Газпрома, мы выигрываем. Мы не обращаемся в арбитраж просто для того, чтобы потратить время", - заявил Витренко.

Он сказал, что иск связан с обесцениванием украинской ГТС, которая непременно произойдет в случае прекращения газового транзита.

"Если будет продолжаться транзит после 2019 года, то мы начислили бы так называемую нормальную амортизацию, исходя из того, что остаточный срок использования украинской ГТС составляет примерно 15 лет. Но, поскольку из-за действий РоSSии мы не можем ожидать транзит после 2019 года на уровне, который бы давал уверенность в том, что украинская ГТС будет использоваться для транзита, мы, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, должны начислять так называемую ускоренную амортизацию. То есть, мы должны амортизировать украинскую ГТС не за 15 лет, а за два года, оставшиеся до того момента, пока у нас есть транзит", - рассказал представитель "Нафтогаза".

Если РоSSия продлит контракт и трубопровод будет использоваться после 2019 года, обесценивания не произойдет и, соответственно, у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

"В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов. Потому что 2 миллиарда - это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС", - сказал Витренко.