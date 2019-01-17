Киев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянина

С 1 января в Киеве вступило в силу решение Киевсовета № 13695433 "Про утверждение нового порядка осуществления расходов на дошкольное образование финансового норматива бюджетного обеспечения". Согласно этому порядку, из городского бюджета детским садам будет перечисляться определённая сумма - норматив бюджетного обеспечения - за каждого ребёнка-киевлянина ежемесячно.

Как рассказал LB.ua советник заместителя главы КГГА Андрей Мирошниченко, в 2019 году эта сумма составит 2,5 тысячи гривен.

Все коммунальные садики Киева каждый месяц будут получать по 2,5 тысячи гривен за каждого ребёнка, который у них числится, плюс деньги из стабилизационного фонда, сумма зависит от потребностей и расходов учреждения.

Нововведение коснётся и частных садиков. Родители могут заключить трёхсторонний договор с частным детсадом и районным управлением образования, и часть оплаты (2,5 тысячи гривен ежемесячно) возьмёт на себя городской бюджет. Например, если сад стоит 8 тыс. грн в месяц, то после заключения договора родитель будет платить 5,5 тыс. грн. Чтобы заключить такой договор, родители должны обратиться к администрации своего сада. Но это возможно только в том случае, если ребёнок имеет киевскую регистрацию.

Что будет с оплатой за тех детей, которые не имеют киевской "прописки", в КГГА ещё не решили. Рассматривается несколько вариантов, о которых можно прочитать в тексте "Детские садики-киевлянам. О новых правилах приёма в садики и деньгах, которые ходят за ребёнком".