McDonald?s лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в ЕС

Корпорация проиграла проиграла тяжбу с ирландской сетью фастфуда Supermac's.

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) лишило корпорацию McDonald's эксклюзивного права в Евросоюзе на товарный знак Big Mac, существующий с 1996 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что McDonald?s проиграла тяжбу с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac's, длившуюся с 2015 года. Supermac's, основанная в 1978 в Голуэе, имеет более 100 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии, однако до сих пор не могла открывать рестораны в других странах ЕС из-за противодействия McDonald's, которая утверждала, что покупатели будут путать названия Big Mac и Supermac's.

McDonald's получил право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в ЕС в 1996 году, что теоретически позволяло не только выпускать продукцию, но и открывать рестораны под названием Big Mac. Однако EUIPO встала на сторону Supermac's, согласившись с тем, что американская компания с тех пор фактически ни разу не воспользовалась этим правом, и отозвала у McDonald's патент на Big Mac.

Решение EUIPO позволяет McDonald's и другим компаниям использовать название Big Mac в Евросоюзе . У корпорации есть право обжаловать решение.

Напомним, "Биг Мак" используется журналом The Economist в качестве единицы измерения качества жизни в разных странах ("Индекс Биг Мака"), так как он популярен и содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны.