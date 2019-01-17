Потребители энергии должны следить, по каким реквизитам оплачивают долги, - ДТЭК

В феврале придут счета с новыми банковскими реквизитами.

Потребители энергии должны следить, по каким реквизитам оплачивают долги, - ДТЭК
Фото: inshe.tv

Компания "ДТЭК Киевские электросети" начнет отправлять клиентам платежки нового образца только с февраля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В начале января потребители уже получили счета за электроэнергию, потребленную в декабре 2018 года. В этих платежках указаны старые реквизиты, которые изменятся в феврале согласно с требованиями реформы энергорынка. ДТЭК отмечает, что если у клиента остался долг за 2018 год, то его нужно оплачивать той компании, которая предоставляла услуги в течении года.

"Чтобы закрыть задолженность, клиентам надо проверить, какой счет они оплачивают, услуги за 2019 или за 2018 год. Если клиент ошибочно уплатит задолженность по другим реквизитам, то, к сожалению, долг останется непогашенным" - отметил коммерческий директор компании Александр Бемм.

Напомним, в июне 2017 года Президент Петр Порошенко подписал новый закон о рынке электроэнергии, согласно которому модель рынка будет состоять из двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.


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