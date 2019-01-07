Дональд Трамп: с Apple всё будет в порядке, но нужно перенести производство iPhone в США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не обеспокоен недавним неожиданным объявлением Apple о снижении прогноза продаж за прошедший отчётный квартал, которое привело к резкому падению курса акций производителя iPhone. «У них всё будет хорошо, — сказал господин Трамп в пятницу на пресс-конференции в Белом доме. — Apple— отличная компания».

Напомним: в письме для инвесторов в среду генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что выручка в первом финансовом квартале компании будет ниже, чем ожидалось. Подобное обращение до официального объявления результатов является редкостью для одной из самых прибыльных и дорогих компаний в мире. В тот же день акции Apple упали на 7 %, а в четверг утром рухнули ещё на 9,5 %, и лишь во время пятничных торгов немного восстановились на 1,6 % до $144,52 за акцию.

Дональд Трамп напомнил, что котировки акций Apple выросли на сотни процентов с тех пор, как он стал президентом, но при этом не упустил случая напомнить о своём желании, чтобы компания перевела производство своих смартфонов и другой продукции в США .

«Не забывайте вот о чём: Appleсоздаёт свои продукты в Китае, — отметил президент. — Я говорил Тиму Куку, моему другу, который мне очень нравится: „Производите свою продукцию в Соединённых Штатах. Постройте эти большие, красивые заводы, которые, кажется, простираются на многие мили. Стройте их в США“. …Китай является крупнейшим бенефициаром деятельности Apple, — они получают больше выгоды, чем мы, потому что продукты производятся преимущественно в Китае».



