Apple снизила прогноз квартальной выручки – впервые за почти 20 лет

Apple Inc. снизила прогноз выручки на первый финансовый квартал 2019 года, который завершился 29 декабря. Теперь компания ожидает выручку на уровне $84 млрд, что на $9 млрд меньше первоначального прогноза ($89-93 млрд). Об этом глава корпорации Тим Кук (Tim Cook) сообщил в письме инвесторам.

Apple уменьшила свой прогноз доходов впервые за почти 20 лет. Основной причиной корректировки стало снижение спроса на iPhone в Китае.

«Весь наш дефицит выручки объясняет более низкий, чем ожидалось, доход от продажи iPhone – преимущественно на территории материкового Китая», — заявил Тим Кук в письме.

Он также отметил, что «на некоторых развитых рынках обновления iPhone были не так сильны, как мы думали».

Среди других причин снижения прогноза выручки значатся более ранние сроки запуска iPhone XS и XS Max по сравнению с iPhone X, укрепление американского доллара, ограничения поставок из-за количества новых продуктов, выпущенных Apple этой осенью, а также общий экономический спад на некоторых рынках.

Однако основная причина остаётся довольно простой: люди не покупают столько новых iPhone, как планировали в Apple.

На фоне этой новости 2 января стоимость акций компаний упала почти на 10%.

Это событие также привело к снижению индексов Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100 на более чем 1,2%.

В первом финансовом квартале 2017 года выручка Apple составила $88,3 млрд. Новый прогноз означает, что компания впервые ожидает снижения доходов с момента прихода Кука на пост главы корпорации в 2011 году.


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