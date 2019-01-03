Аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют

Жертвами мошенничества стали четверо киевлян и жителей области.

Аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют
Фото: Макс Требухов

Киевская полиция задержала 41-летнего жителя Боярки по подозрению в мошенничестве на несколько миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте ГУНП в Киеве.

По версии следствия, он предлагал своим жертвами заработать на колебаниях курса валют или разнице стоимости товара. Для этого они должны были передать мошеннику по доверенности автомобиль или одолжить деньги. Ни заработка, ни своего имущества назад они не получали.

Жертвами афериста стали четверо киевлян и жителей Киевской области.

Ему удавалось полгода скрываться от следствия, но на днях его все же поймали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога 5 млн гривен.

Его обвиняют по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 289 (угон автомобиля) Уголовного кодекса. Сумма нанесенных убытков - 673 тысяч гривен и 261 тысячу долларов.


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