ФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год
В перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в 2018-м.
Фонд государственного имущества включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год.
Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в своем фейсбуке.
В перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в прошлом году.
В общем в перечне 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.
В список вошли около десяти объектов концерна "Укроборонпром", такие как херсонский завод "Судмаш", "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ", "Запорожский автомобильный ремонтный завод", "Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования" и другие.
Также на продажу будет выставлено предприятие "Головинский карьер" и единые имущественные комплексы предприятий "Днепровский електровозстроительный завод", "Киевмашсервис" и Первомайской гидроэлектростанции.
Напомним, что план приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%. Государство получило только доходы от "малой" приватизации. В результате вместо 21 млрд грн, которые были запланированы, в бюджет поступило лишь 202,9 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.01.2019 15:47