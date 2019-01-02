ФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год

В перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в 2018-м.

Фонд государственного имущества включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в своем фейсбуке.

В перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в прошлом году.

В общем в перечне 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

Фото: spfu.gov.ua Фото: spfu.gov.ua Фото: spfu.gov.ua Фото: spfu.gov.ua Фото: spfu.gov.ua

В список вошли около десяти объектов концерна "Укроборонпром", такие как херсонский завод "Судмаш", "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ", "Запорожский автомобильный ремонтный завод", "Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования" и другие.

Также на продажу будет выставлено предприятие "Головинский карьер" и единые имущественные комплексы предприятий "Днепровский електровозстроительный завод", "Киевмашсервис" и Первомайской гидроэлектростанции.

Напомним, что план приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%. Государство получило только доходы от "малой" приватизации. В результате вместо 21 млрд грн, которые были запланированы, в бюджет поступило лишь 202,9 млн грн.