Контрабанда леса стала уголовно наказуемой

Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Контрабанда леса стала уголовно наказуемой
Фото: Катя Куницкая

С 1 января в Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за контрабанду леса.

Согласно закону, который Верховная Рада приняла осенью 2018 года, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая осуществляется повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, если данное противоправное действие осуществляется организованной группой лиц или в особо крупной размере, то наказание будет составлять 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Также усиливается ответственность за незаконную рубку леса.

Так, незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать размер ущерб, превышающий более чем в 2 тыс. раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тыс. необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые более чем в 5 тыс. раз превышают необлагаемый минимум доходов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный КрымВедущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
Киев купил две снегоплавилкиКиев купил две снегоплавилки
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрдМеждународные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудниковКрупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников
LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против QualcommLG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила ГандзюкСБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила Гандзюк
Microsoft стала самой дорогой компанией, опередив AppleMicrosoft стала самой дорогой компанией, опередив Apple
Украина стала самой бедной страной Европы — МВФУкраина стала самой бедной страной Европы — МВФ
"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета
Рада криминализировала контрабанду леса без моратория на экспорт дровРада криминализировала контрабанду леса без моратория на экспорт дров
Украина стала пятой в мире по объему производства медаУкраина стала пятой в мире по объему производства меда
Контрабанда одежды и обуви полностью остановилась, – глава "Укрлегпрома"Контрабанда одежды и обуви полностью остановилась, – глава "Укрлегпрома"
Семья Назарбаева стала владельцем второго по величине банка КазахстанаСемья Назарбаева стала владельцем второго по величине банка Казахстана
Украина стала полигоном для роSSийских химических отходовУкраина стала полигоном для роSSийских химических отходов
Компания в РФ намерена купить украинские колеса для вагонов из-за дороговизны роSSийскихКомпания в РФ намерена купить украинские колеса для вагонов из-за дороговизны роSSийских
Последние новости
Подгружаем последние новости