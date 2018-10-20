В Украине изменили программу жилищных субсидий

Правительство на внеочередном заседании в пятницу внесло изменения в программу жилищных субсидий.

Пресс-служба Минсоцполитики обозначила основные новшества.

Во-первых, с 1 октября при расчете субсидии в совокупный доход не учитываются уплаченные алименты и бюджетная дотация на выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Во-вторых, на субсидию могут рассчитывать граждане, у которых есть задолженность по уплате единого соцвзноса (ЕСВ) по вине работодателя.

В-третьих, субсидии положены тем семьям, у которых отапливаемая площадь, а не общая, составляет до 120 кв. м в случае проживания в квартире или 200 кв. м для индивидуального дома.

Далее, если член семьи не имеет доходов из-за болезни или если в семье есть трудоспособные алко- или наркозависимые лица (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии вывода врачебно-консультативной комиссии), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхнормативную площадь (до 30%) имеют право лица, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, пенсионеры по возрасту или выслуге лет, а также лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Например, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить: безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа; безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости; трудовые мигранты, которые платят ЕСВ за рубежом.

Если субсидия на 2018-2019 годы уже назначена, то ее размер на отопительный сезон Управление социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.

Размер субсидии можно узнать на сайте subsidii.ioc.gov.ua.