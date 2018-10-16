Стоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грн

Основной поставщик компонентов для пакета - компания "ТК-Домашний текстиль".

Стоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грн
Фото: vsim.ua

Стоимость украинского "бэби-бокса", которого с осени 2018 года выдают новорожденным детям, составила 3377,8 грн.

Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал директор офиса UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов) Андрей Буряковский, пишет УНН.

"Удалось законтрактовать эти поставки по цене 3,377 гривен 80 копеек за одну коробку. В эту стоимость входит, прежде всего, сама коробка, ее содержимое, услуги по ее упаковке, пломбирование и транспортировке в состав получения", - отметил он.

Изначально предполагалось, что коробка с вещами для новорожденных будет стоить 5 тысяч гривен, поэтому по факту удалось сэкономить больше 180 млн гривен. Их направят на дозакупку "бэби-боксов" на начало 2019 года.

Основной поставщик компонентов для пакета - компания "ТК-Домашний текстиль". С этим предприятием был заключен контракт на поставку после конкурсного отбора среди 6 компаний.

Потребность страны в таких "бэби-бокса" на период сентябрь-декабрь 2018 года составляет 114,788 тыс. штук.

Напомним, "пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного. В него входят 25 наименований необходимых для новорожденного вещей.


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