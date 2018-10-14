"Нафтогаз" списал "Киевтеплоэнерго" 1 млрд грн штрафа

КП приняло на себя долг потребителей перед "Киевэнерго" за тепло и горячую воду в 2,4 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" списал Киеву в лице КП "Киевтеплоэнерго" около 1 млрд грн. штрафных санкций за накопленные ПАО "Киевэнерго" долги за поставлненный газ. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.

"Вчера завершилась эпопея, которая длилась весь летний период. Речь идет об урегулировании вопроса задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. Вчера была заключена сделка на газоснабжение между компанией "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз". Перед тем Хозяйственным судом было утверждено мировое соглашение между сторонами - между НАК "Нафтогаз", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго", - сказал он.

Он отметил, что таким образом город в лице КП "Киевтеплоэнерго" принял на себя обязательства по долгам, которые образовались у потребителей перед "Киевэнерго" за потребленное тепло и горячую воду в размере 2,4 млрд грн.

"Эта сумма эквивалентна задолженности перед НАК "Нафтогаз", это 2,4 млрд грн... Это мировое соглашение говорит о том, что штрафные санкции в размере примерно 1 млрд грн. списываются компанией НАК "Нафтогаз". 730 млн было погашено, это государственные обязательства перед теплоэнергетикой города Киева и таким образом условия, на которых вчера были заключены договоры с "Нафтогазом" принципиально отличаются от тех условий, которые были в начале лета. Напомню, что это было безусловное принятие долга в сумме более 5 млрд грн., включая штрафные санкции и пени", - сказал Пантелеев.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" долгое время не могло подписать договор на поставку газа с "Нафтогазом" за отказ принимать на себя накопленные "Киевэнерго" долги. 9 октября три компании подписали мировое соглашение.