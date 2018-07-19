"Днепразот" заявляет о готовности к возобновлению работы

Оборудование находится в рабочем состоянии и готово к запуску, но дату начала работы предприятие не называет.

Предприятие "Днепразот" (Каменское, Днепропетровская область) заявляет о готовности к возобновлению работы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Днепразот" в настоящее время полностью готово к возобновлению работы, подготовительные работы к запуску производства проведены, оборудование находится в рабочем состоянии и готово к использованию в любой момент", - сказано в сообщении.

На предприятии отмечают, что из-за месячного простоя "рассматриваются возможности устранения технических препятствий", кроме того, дата возобновления производства не указана.

Напомним, 15 июня производитель аммиака и азотных удобрений "Днепразот" приостановил производство. На предприятии утверждают, что остановка связана со стоимостью газа и уже обратились к Антимонопольному комитету с просьбой оценить возможное повышение цен на жидкий хлор, который предприятие поставляет украинским водоканалам для очистки питьевой воды.

Антимонопольный комитет, в свою очередь, заявил, что не является регулятором ценовой политики, но будет искать в действиях "Днепразота" признаки недобросовестной конкуренции, так как монополист обязан устанавливать разумные цены, которые работали бы и при условии наличия конкуренции на рынке.

Принадлежащий Игорю Коломойскому "Днепразот" - это единственное предприятие в Украине, которое производит жидкий хлор для очистки воды в кранах.