"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ

Сделка находится на завершающей стадии оформления.

"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ
Фото: Макс Требухов

Компания ПАО "Донбассэнерго" сменила бенефициара. Старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к "Донбассэнерго", уступив роль ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник"Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления", - приводит слова источника издание.

По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций. В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО "Энергоинвест холдинг".

В 2016 году бенефициарами "Энергоинвест холдинга" стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании "Куб-газ" и "Тисагаз".

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций "Донбассэнерго" (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.


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