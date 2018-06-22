Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд

Одним из инвесторов львовского Innovation District IT Park станет крупная компания Brookfield. Об этом у себя в Facebook заявил мэр Львова Андрей Садовой, пишут AIN.UA

 

 

Садовой отметил, что строительство IT Park начнется 30 июня. По его словам, проект создаст 14 000 рабочих мест, а инвестиции в его строительство составят $160 млн.

Впервые о строительстве Innovation District ІТ Park стало известно в июне 2017 года. Тогда один из участников проекта, Lviv IT Cluster, сообщил, что парк будет представлять из себя отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний.

Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд

На его территории расположится несколько бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), корпус университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лаборатории, отели, ТРЦ, детский сад, магазины и другие объекты. В Lviv IT Cluster тогда отмечали, что главным девелопером проекта станет компания Galereja Centre, наиболее известная по строительству львовского ТЦ Forum Lviv.


Дмитрий Демченко, AIN


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