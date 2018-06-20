Китай может ударить по энергоносителям из США, - Financial Times

В ответ на полшины США Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импортируемую нефть, природный газ и уголь.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в последнее время поставки энергоносителей из США в Китай росли быстрыми темпами. При этом у Соединенных Штатов Америки наблюдается профицит в торговых отношениях с КНР , пишет газета.

Издание предполагает, что введение таких мер, вероятно, ударят по рентабельности американских производителей нефти и газа, однако для США не будет особых проблем с поиском новых рынков сбыта. «Проблема — это скидки, которые экспортерам нефти США придется принять, чтобы найти новых клиентов», — отмечает газета.

В то же время пока остается не известно, когда начнут действовать китайские тарифы на американское сырье.

В конце марта министр торговли США Уилбур Росс заявил, что увеличение импорта американского природного газа в Китай является одним из простых способов решить проблему перекоса в торговых отношениях. При этом Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи.

Предполагается, что Китай может заменить американское сырье, энергоносителями Западной Африки.