Китай может ударить по энергоносителям из США, - Financial Times

США_Китай

В ответ на полшины США Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импортируемую нефть, природный газ и уголь.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в последнее время поставки энергоносителей из США в Китай росли быстрыми темпами. При этом у Соединенных Штатов Америки наблюдается профицит в торговых отношениях с КНР, пишет газета.

Издание предполагает, что введение таких мер, вероятно, ударят по рентабельности американских производителей нефти и газа, однако для США не будет особых проблем с поиском новых рынков сбыта. «Проблема — это скидки, которые экспортерам нефти США придется принять, чтобы найти новых клиентов», — отмечает газета.

В то же время пока остается не известно, когда начнут действовать китайские тарифы на американское сырье.

В конце марта министр торговли США Уилбур Росс заявил, что увеличение импорта американского природного газа в Китай является одним из простых способов решить проблему перекоса в торговых отношениях. При этом Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи.

Предполагается, что Китай может заменить американское сырье, энергоносителями Западной Африки.

Источник: Лига


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