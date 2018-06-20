?Гройсман перечислил преступные схемы на таможне

Кабмин собрался воевать с контрабандой на границе.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду рассказал о преступных схемах на таможне, с которыми он собрался воевать при поддержке Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственной фискальной службы.

В ходе вступительного слова он назвал около десятка схем, по которым в Украину ввозят контрабанду.

Оформление грузовых транспортных средств как пустых

"То есть транспортное средство, как правило - микроавтобус, полностью забитое дорогостоящим товаром, но его при сговоре всех структур, задействованных в таможенном оформлении, оформляют как пустое. То есть ноль гривен попадает в украинский бюджет".

"Пиджаки"

"Большая фура дорогостоящего товара фактически перевозится физическими лицами по норме на каждого. Таким образом 20 человек могут перевезти целую фуру с оформлением груза, за который не платят ни одной копейки".

Подмена товара между границей и внутренней таможней

"В Украину завозится дорогостоящий товар, на таможне он не осматривается, документы на него являются поддельными. Далее этот товар перевозится на внутреннюю таможню. Пока он доехал от границы до внутренней таможни, один товар просто исчезает - появляется дешевый другой, и не платятся налоги в нашу страну".

Внесение ложных ведомостей в таможенные документы

"То есть под названием одного товара ввозится дорогостоящий. Таким образом занижается таможенная стоимость, и растаможка происходит по другим группам товаром, которые значительно дешевле. Такие потери существенно влияют на госбюджет. Так называемый пересорт с занижением таможенной стоимости".

"Шестой метод расчета таможенной стоимости"

"Это значит, что есть пять методов, которые являются достаточно эффективными, а шестой - это другой, неопределенный. Вот его часто используют, чтобы спрятать серый импорт и контрабанду и ввозить эти товары в Украину".

Использование офшорных компаний с возвращением товара по решению суда

"Так составляют документы нарушений, что отправляют их в страну-отправщик, и там эти документы остаются нерассмотренными. А схемщики забирают свой товар и фактически его реализуют в Украине".

Сокращение количественных показателей импортного топлива, ввоз запрещенных марок топлива под видом Евро-4

"Фактически дурят украинцев тем, что ввозят под маркой Евро-4 низкокачественные топливно-смазочные материалы"

Черная контрабанда

"Контрабанда, которая идет через зеленые зоны, лесополосы на границе, которая тоже прикрывается определенными представителями правоохранительных структур".

Ввоз нефтепродуктов по морю

"Хочу на весь мир сообщить, что в нейтральные воды Украины входят танкеры с топливно-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда, забирают эти топливно-смазочные материалы. Без растаможки, без легализации этот товар потом попадает на автозаправочные станции. Это многомиллиардная схема".