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Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников Национальный банк предлагает предоставить право банкам привлекать третьих лиц для осуществления идентификации клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Банкам разрешат привлекать компании или агентов, которые по поручению банка имеют право проводить распознавание, идентификацию и проверку клиентов. Кроме этого, НБУ хочет позволить банковским учреждениям использовать систему BankID, которую Нацбанк разработал для упрощения процесса идентификации банковских клиентов.

Хвыля

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