Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников

НБУ

Национальный банк предлагает предоставить право банкам привлекать третьих лиц для осуществления идентификации клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкам разрешат привлекать компании или агентов, которые по поручению банка имеют право проводить распознавание, идентификацию и проверку клиентов.

Кроме этого, НБУ хочет позволить банковским учреждениям использовать систему BankID, которую Нацбанк разработал для упрощения процесса идентификации банковских клиентов.


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