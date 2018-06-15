Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников
Национальный банк предлагает предоставить право банкам привлекать третьих лиц для осуществления идентификации клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банкам разрешат привлекать компании или агентов, которые по поручению банка имеют право проводить распознавание, идентификацию и проверку клиентов.
Кроме этого, НБУ хочет позволить банковским учреждениям использовать систему BankID, которую Нацбанк разработал для упрощения процесса идентификации банковских клиентов.
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