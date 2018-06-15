Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США
Пошлины начнут действовать с 1 июля.
Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в четверг, 14 июня, передает Немецкая волна.
Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.В Еврокомиссии сообщили, что соответствующая директива будет выпущена в ближайшие дни с тем, чтобы европейские пошлины в размере 25 процентов вступили в силу с 1 июля текущего года. Ожидается, что 1 июля Канада введет соответствующие штрафные пошлины на товары из США.
Реакция Евросоюза стала ответом на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Они вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25% на изделия из стали и 10% - из алюминия. Как ожидается, они затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму в 6,4 млрд евро.
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Финансы
14.06.2018 19:15