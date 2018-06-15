Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США

Пошлины начнут действовать с 1 июля.

Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в четверг, 14 июня, передает Немецкая волна.

Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.В Еврокомиссии сообщили, что соответствующая директива будет выпущена в ближайшие дни с тем, чтобы европейские пошлины в размере 25 процентов вступили в силу с 1 июля текущего года. Ожидается, что 1 июля Канада введет соответствующие штрафные пошлины на товары из США .