"Метинвест" разместил евробонды на $1,35 млрд

Холдинг Ахметова рефинансирует облигации-2021.

"Метинвест" разместил евробонды на $1,35 млрд
Фото: dnrespublika.info

Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов - со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию в системе Bloomberg, пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала. С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

"Метинвест" стал третьей украинской компанией, разместившей евробонды в последнее время.

Материнская компания одного из крупнейших производителей мяса птицы агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" - MHP SE - разместила облигации на $550 млн со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году.

Кроме того, Capital Valentine B.V. в интересах "Vodafone-Украина" разместила облигации на €90 млн по ставке 9,2% и с погашением в феврале 2021 года.


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