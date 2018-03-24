Дружківський інтернат приховав ціни на ремонт корпусу за 26 мільйонів

Дружківський дитячий будинок-інтернат (Донецька обл.) 16 березня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Хозхімсервіс» щодо капітального ремонту власного головного корпусу на вулиці Рози Люксембург, 38 у Дружківці за 26,05 млн грн. Про це повідомляється в системі « Прозорро ».

Підрядник має розпочати роботи протягом п’яти днів з моменту підписання договору. Вартість робіт покриють за рахунок спеціального фонду обласного бюджету, гарантійний термін експлуатації визначений контрактом – 5 років.

Роботи по об’єкту мають бути виконані протягом березня-вересня цього року. Йдеться, зокрема, про загальнобудівельні роботи (21,1 млн грн), влаштування водопроводу та каналізації (659 тис. грн), електричного освітлення (1,19 млн грн), опалення, вентиляції (1,17 млн грн). Ще майже два мільйони виділять на придбання устаткування.

Детальний кошторис у складі договору не опублікований.

За підряд конкурували «Хозхімсервіс» та ТОВ «Віртум Строй», чия цінова пропозиція була на 1,02% дорожчою.

На заробітну плату піде 2,57 млн грн (9,88% від загальної вартості договору), у вигляді прибутку компанія отримає 356,64 тис. грн (1,37%), Також сторонами узгоджені кошти на покриття ризику – 458,94 тис. грн та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, – 1,61 млн грн (6,17%).

ТОВ «Хозхімсервіс» належить донеччанам Аллі Кізіменко та її старшому сину Давіду Кізіменку, а керівником є Марк Кізіменко – наймолодший син Алли Кізіменко.

Її чоловік, Олег Кізіменко, раніше очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. За даними місцевих ЗМІ, після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 році був звільнений .

З початку року «Хозхімсервіс» підписало договорів з бюджетниками на понад 68 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Дружківський дитячий будинок-інтернат замовляв розробку проектно-кошторисної документації по капремонту головного корпусу у ТОВ «Проектна компанія “Аркон”» за 460 тис. грн .

А у день підписання договору з «Хозхімсервісом» на роботи з капремонту, інтернат замовив також капітальний ремонт електричної мережі головного корпусу у ТОВ «АВТ Елігос» за 2,29 млн грн .