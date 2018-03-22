43% вернувшихся украинских заробитчан не планируют снова выезжать за границу, - СМИ

Среди причин этого - сложность официального трудоустройства.

43% украинских работников, которые вернулись с заработков, не планируют повторять опыт работы за рубежом. Об этом сообщает телеканал "Украина".

По словам авторов материала, среди причин этого - сложность официального трудоустройства, несвоевременная выплата зарплаты, ненормированный рабочий день, надуманные штрафы и полное бесправие.

"После месяца работы хозяин отказывается платить людям зарплату. И говорят:" Если ты будешь жаловаться, я позвоню в полицию или в миграционную службу, и они тебя депортируют", - рассказал председатель Межотраслевого профсоюза украинских заробитчан в Польше Юрий Карягин.

Кроме того, по данным авторов материала, ссылаются на исследования Киевского международного института социологии, почти 64% респондентов на вопрос "Задумывались ли вы о выезде из Украины?" ответили: "Нет, не приходило в голову".

"Эксперты объясняют это просто: люди не хотят рисковать. Они не знают не только своих прав в чужой стране, а часто ее языка. Кого-то отпугивает перспектива стать человеком второго сорта, которому платят меньше, чем местным, а также могут побить просто за то, что ты украинец. Украинский-польские отношения никогда не были простыми, а сейчас эту карту пытаются разыграть. Не везде и на бытовом уровне, но и украинские настроения вполне ощутимые", - говорится в сюжете.

Кроме того, среди причин падения интереса к работе за рубежом и то, что такая занятость часто временная, сезонная, а о перспективе карьерного роста в подавляющем большинстве случаев не идет.

Еще часть украинцев не готова искать лучшей жизни за пределами Украины, ведь это серьезное испытание для их семей.