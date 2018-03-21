Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»
Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 19 березня за результатами тендерів замовив ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на загальну суму 306,00 млн грн. Про це
До кінця 2019 року
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Гарантійний строк на земляне полотно, основа дорожнього одягу, цементобетонне покриття та асфальтобетонне покриття на регенерованих шарах становить 10 років, на асфальтобетонне покриття, водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на експлуатаційне утримання, будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб – рік, на розмітку фарбою – півроку.
Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 307,60 млн грн.
«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.
На двох тендерах єдиним допущеним конкурентом було ДочП «Вінницький облавтодор», а на третьому – ще й ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.
ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не допустили до торгів, оскільки воно не підтвердило наявність власного, орендованого чи взятого у лізинг асфальтобетонного заводу (АБЗ) потужністю від 100 т/год. на відстані до 150 км. Тоді як «Ростодорстрой» надав довідку про оренду АБЗ у ТОВ «Авангард» в місті Умань Черкаської області неподалік від траси, ремонт якої і замовляють.
Нагадаємо, днями АМКУ за скаргою ПП «Полтавабудцентр» змусив Одеську САД прибрати з тендерної документації на ремонт траси М-15 Одеса-Рені очікуваною вартістю
«для контролю якості матеріалів лабораторія Замовника зобов’язана вести тісну співпрацю із робітниками АБЗ підрядника та лабораторією при АБЗ підрядника. Зокрема, лабораторія Замовника безпосередньо на АБЗ перевіряє якість матеріалів, з якого виробляється асфальтобетонна суміш, затверджує підбір суміші та проводить корегування під час виконання робіт для забезпечення максимальної якості суміші. Якщо ж асфальтобетонна суміш підрядником купуватиметься в сторонніх організацій – буде відсутня можливість лабораторії Служби проводити всі необхідні дії для контролю якості матеріалів, з яких виготовляється асфальтобетонна суміш».
На думку адмінколегії АМКУ, замовник не обґрунтував необхідність цієї умови. Її можуть виконати лише ті потенційні учасники, які мають у власності, оренді або лізингу асфальтобетонний завод, що є дискримінацією інших фірм, у тому числі скаржника.
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