В Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компаниях

Сразу в три винницкие IT-компании — Pillar, iPan, Vinconet — 16 марта пришли сотрудники СБУ. Об этом сообщил юрист, представляющий интересы одной из компаний, Роман Корченюк в Facebook. , пишут AIN.UA

Обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. Корченюк не сообщил, в рамках какого уголовного производства проводился обыск и не опубликовал постановление. Судя по всему, речь об администрировании вредоносных или незаконных веб-сайтов, в комментариях также предполагают, что обыски проводились по подозрению в разработке игрового ПО.

Редакция AIN.UA ожидает комментариев от пострадавших компаний.

В Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компаниях

По словам юриста, обыски проводились с нарушениями. «Ни кому принадлежит имущество, ни кто осуществляет эту работу, в постановлении не указаны. Напомню, что в данном офисе находится три различных IT-компании. Сотрудники СБУ об этом просто не хотели слышать. Приехали руководители этих предприятий, подали все документы, подтверждающие их пребывания в данном помещении, а также подтверждение, что никакого отношения к данным сайтам они не имеют. Но старшего по обыску (как он сам себя назвал) это не интересовало. Как не интересовало и то, что, забрав технику, он остановит работу ни в чем не повинных компаний, тем самым сорвав исполнение иностранных контрактов. Одним словом, уничтожит предприятие», — пишет Корченюк.

Представители компаний предложили исследовать технику без изъятия и скопировать информацию с жестких дисков и серверов, однако, по данным юриста, следователи отклонили эти предложения.

«Как юрист, я убежден, что обыск был направлен исключительно на остановку (уничтожение) работы компаний, а не на выявление доказательств. Я молчу о хамском поведении и уверенности в отсутствии наказания. Так, будет проведена экспертиза, установлено, что оборудование и предприятия не имеют никакого отношения к данным сайтам и все будет возвращено. Но где-то через год-полтора, а то и больше», — подчеркнул Корченюк.

Между тем, по данным Винницкого IT-кластера, ни одна из пострадавших компаний пока не выступила с официальной позицией по обыскам и не предоставила доказательств нарушений.


Майя Яровая, AIN


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