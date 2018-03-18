9,67 мільярда минулого тижня

Паливо і автобуси «Укргазвидобування», меморіал жертв Голодомору, дороги Хмельниччини, Донеччини, Чернігівщини.

З 11 по 17 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,98 тисяч закупівель на загальну суму 9,67 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,64 млрд грн.