9,67 мільярда минулого тижня

Паливо і автобуси «Укргазвидобування», меморіал жертв Голодомору, дороги Хмельниччини, Донеччини, Чернігівщини.

З 11 по 17 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,98 тисяч закупівель на загальну суму 9,67 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,64 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області 1141,98 ДП «Чернігівський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області
2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 389,40 ТОВ «Славдорстрой» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 702+000 – км 717+000
3. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 186,98 ТОВ «ЕДБ» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 – км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці (с. Гуменці). Коригування.
4. КП Луганська обласна «Фармація Північ» 150,00 ТОВ «БаДМ» Лікарські препарати та засоби
5. ПАТ «Укргазвидобування» 142,95 ТОВ «ОККО-бізнес контракт» Паливо дизельне ДП-Євро 5-В0
6. КП Луганська обласна «Фармація Північ» 130,00 ТОВ «Вента. Лтд» Лікарські препарати та засоби
7. ПАТ «Укргазвидобування» 129,80 ТОВ «Автоград-2007» Автобуси
8. Міністерство юстиції України 128,33 Державне підприємство «Національні інформаційні системи» забезпечення функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (з 01.01.2018 по 30.06.2018)
9. Державне унітарне підприємство «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» 121,78 ТОВ «Основа» Підготовчі роботи по об’єкту: «Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва»
10. Міністерство оборони України 120,69 ПП «ОККО контракт» Паливо дизельне



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