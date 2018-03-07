На Днепропетровщине построят еще 7 солнечных электростанций, - Резниченко

На сегодняшний день в области работает две солнечные электростанции - в Подгородном и Никополе.

На Днепропетровщине планируется строительство еще 7 солнечных электростанций, вдобавок к уже работающим на территории области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«По строительству целого ряда солнечных электростанций в Днепропетровской области уже есть конкретика - кто, когда, где и источник финансирования. На прошлой неделе был подписан меморандум с компанией из Ирландии на строительство ими в Днепропетровской области солнечной электростанции мощностью 250 МВт. Еще один инвестор получил землю в Покрове под электростанцию мощностью 14 МВт и в марте получает землю еще на 10 МВт там же. Строительство должно начаться летом», - отметил Резниченко.

Также, по его словам, в процессе оформления земля под солнечную электростанцию в 6 МВт в Чкаловской ОТГ. На стадии предварительных расчетов строительство электростанций в Павлоградском районе - на 30 МВт, и в Днепровском районе - на 25 МВт. Еще один участок земли под электростанцию 10 МВт в том же Днепровском районе уже выделен и там скоро начинается строительство.

«Привлечение инвестиций и развитие энергонезависимости страны - основные приоритеты государственной политики Президента Украины Петра Порошенко. Днепропетровщина их удачно сочетает и реализует на практике», - отметил Валентин Резниченко.

На сегодняшний день в области работает две солнечные электростанции - в Подгородном и Никополе, построенные за средства инвесторов. Ранее собщалось, что в Никополе за средства канадских инвесторов была построена самая мощная в Днепропетровской области солнечная электростанция мощностью 10 МВт электроэнергии в час.

В 2017 году на Днепропетровщине было реконструировано и построено с нуля больше 200 инфраструктурных объектов. Особое внимание в области уделяется повышению энергоэффективности: уже более 30 котельных на альтернативном топливе обеспечивают теплом детские сады, школы, медицинские учреждения и жилые дома.


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