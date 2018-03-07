Британская компания была связана с отмыванием украденных биткойнов

Британская компания была связана с отмыванием 650 тысяч украденных биткойнов стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC Radio 4.

Монеты были украдены хакерами из Tokyo-based Bitcoin exchange Mt Gox. Они оставили десятки тысяч клиентов без денег.

Сотрудник Mt Gox Марк Карпелес извинился перед инвесторами и сказал, что он сотрудничает со следствием.

Mt Gox объединила тех, кто хотел купить криптовалюту, с теми, у кого были биткойны на продажу.

Как рассказал источник, хакеры систематически лишали пользователей их учетных записей, скрывая свои следы от операторов Mt Gox в течение многих лет.

Напомним, что в 2014 году директор сайта Марк Карпелес сделал ужасное открытие, что пропали сотни тысяч монет.

Когда клиенты оказались неспособными снять средства, сайт рухнул.

Говоря в первый раз о крахе, Карпелес отметил: «Это похоже на падение из здания, и вы видите, как земля приближается, и вы чувствуете, что умрете…»

ФБР говорит, что BTC-e был центром кибер-преступности и помог отмыть деньги от взломов, в том числе нападения с вымогательством, которые попали в NHS и другие организации в прошлом году.