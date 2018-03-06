«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»
ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 19 лютого уклало угоду з компанією «Yorktown Solutions LLC» (США) на промоцій ні послуги вартістю $34 тис, повідомляється в системі «
Промоційні послуги спрямовані на інформування та залучення зацікавлених сторін у США у зв’язку із ризиками для «Нафтогазу», пов’язаними з проектами будівництва обхідних газопроводів, а також інформування щодо перебігу реформи українського ринку газу.
Послуги
Послуги включають організацію зустрічей, підготовку матеріалів та моніторинг заходів та заяв ключових інституцій.
Це вже друга угода «Нафтогазу» з «Yorktown». У листопаді 2017 року укладалась аналогічна угода вартістю
У «Нафтогазі» тоді
«За даними американських ЗМІ, тільки в третьому кварталі поточного року на реалізацію цієї кампанії в США було витрачено близько $ 1 млн» , – відзначили в «Нафтогазі».
Нагадаємо, Росія будує газопровід «Північний потік-2» через Балтійське море в Німеччину. Цей газогін здатен майже повністю позбавити Україну транзиту газу, який йде з Росії в Європу. Наразі росіяни домовляються з владою Німеччини про усунення останніх перепон до прокладення своєї труби.
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06.03.2018 12:16