S&P: «Газпром» рискует позицией на европейском рынке без украинского транзита

S&P Global Rating

РоSSийский «Газпром» рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P. Отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа «Газпрома» в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа.

В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых «Газпромом» альтернативных маршрутов В базовом сценарии S&P не ожидает значительных перебоев в поставках «Газпрома» в Европу, где компания занимает 34 процента рынка. “Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены… Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов”, — говорится в отчете. Транзитный контракт «Газпрома» с Украиной действует до конца 2019 года.

К этому сроку Газпром рассчитывал построить трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, чтобы сократить транзит через украинскую территорию. “Мы думаем, что у Евросоюза станет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся”, — цитируют журналисты слова аналитика S&P Александра Грязнова.

В агентстве отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта роSSийского газа в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают «Северный поток-2» и «Турецкий поток». “Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей”, — отмечается в отчете агентства. S&P, при этом, будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности роSSийской стороны.

Источник: УНИАН


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