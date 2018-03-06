В новый набор латвийского акселератора Startup Wise Guys попали сразу 5 украинских стартапов

В Риге стартовала новая акселерационная программа Startup Wise Guys , ориентированная на SaaS и Fintech-стартапы. В программу отобрали 20 команд из 12 стран. Примечательно, что сразу пять стартапов — украинские. Теперь основатели на три месяца переедут в Ригу, акселератор также снабжает каждый стартап предпосевным финансированием: 20 000 евро в сервисах + 20 000 евро в деньгах. Об этом AIN.UA сообщили в акселераторе, пишут AIN.UA .

Startup Wise Guys получил более 250 заявок в новый набор. В акселераторе отмечают, что украинские стартапы были самыми активными среди кандидатов, в результате Украина — на первом месте по количеству команд, которые успешно прошли отбор. Из страны отбор в SWG поехали:

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На втором месте по количеству команд — Эстония и Латвия (по 2 стартапа), также в программе впервые примут участие две роSSийских команды, ребята из Швеции, Чехии и Сингапура. А еще — из Литвы, США , Гонконга и Армении.

Фаундеры уже приехали в Ригу, где будет проходить трехмесячная акселерация. AIN.UA спросил у наших стертаперов, почему они выбрали именно этот акселератор, планируют ли осесть в Латвии и как идут дела у их проектов на родине.

Нестор Койляк, Bloknotapp

В октябре 2017 года мы попали на Istanbul startup challenge и там познакомились с огромным количеством менторов и инвесторов. Пару человек сделались нам интро в SWG и посоветовали пройти там акселерацию. Мы надеемся выйти на рынок Великобритании и привлечь первых клиентов еще до окончания программы.

Мы уже сейчас в Латвии, но большая часть команды во Львове. Хотим и дальше строить компанию в Украине. Регистрировались в Эстонии. У нас отличный рост в целом за последние 12 месяцев. Сейчас есть клиенты в 7 странах. В приоритете Украина, так как здесь мы умеем системно продавать и хорошо понимаем клиента. В ближайшее время будем делать пилот в Великобритании», — рассказал Нестор.

Валерий Чекалкин, Jetbeep

Многие коллеги из других компаний (например ЛУН) отзывались о Прибалтике, как о лучшей географии для масштабирования после родного рынка Украины. Кроме того, главный партнер акселератора — это Swedbank — наш потенциальный клиент или как минимум партнер. У нас есть четкие ожидания от данной программы и сотрудничества.

Пока компания зарегистрирована в Делавэре, США . Но мы понимаем, что для работы с Европейскими клиентами и партнерами нужно европейское юрлицо.

В Украине мы подписали эксклюзивную сделку с EasyPay, и сейчас планируем пилоты и внедрения с большим количеством ритейлеров. У нас большие планы на родном рынке. Готовим релиз по этому поводу и будем держать в курсе.

Анатолий Малиновский, Sureberry

Мы не выбирали — нас выбрали. На следующий день после окончания инкубационной программы Fintech Master в 1991 в Киев приехала руководитель Fintech-программы акселератора Startup Wise Guys Карина Лапина и, пообщавшись с выпустившимися стартапами, пригласила нас в Ригу. Мы прошли ряд собеседований с руководством акселератора и были отобраны в программу. Про SWG я слышал давно от своих знакомых, которые прошли там акселерацию и остались очень довольны. Поэтому мы с радостью согласились.

От программы ожидаем получение нового опыта, знаний и оценки нашего продукта в контексте выхода на европейский рынок. Пока сложно сказать, собираемся ли мы переезжать в Латвию, мы здесь всего три дня ? Но фирму будем открывать здесь, потому что в Украине отсутствует необходимое для стартапов и инвестиций законодательство. Что обидно. В Украине у нас все отлично. Заканчиваем пилотный проект с нашим первым заказчиком и на подходе еще три заказа, которые мы получили во время прохождения инкубации в 1991. Естественно мы хотим расти и выходить на новые рынки. Для этого мы и здесь.

Михаил Скричевский, CoinyPay

SWG выбрали из-за возможности работать на большом и открытом европейском рынке. В частности планируем интеграцию нашего платежного чат-бота со Swedbank. Рассчитываем найти больше клиентов, как банков, так и платежных систем, и выйти на прибыль в этом году. Компания у нас зарегистрирована в Эстонии, поэтому в Латвии мы только на период прохождения программы.