Финляндия будет выдавать виды на жительство иностранным стартаперам с интересной бизнес-идеей
Финские власти с начала апреля будут выдавать виды на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС, если те предложат хорошую бизнес-идею. Об этом
По словам Юкки Хяюрюнена из Business Finland, в стране существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний, обладающих «навыками, которых невозможно получить в Финляндии».
«Конкуренция за таланты между такими европейскими странами, как Эстония, Дания, Голландия, Франция и Великобритания жесткая. Мы хотим получить нашу долю».
Пока не известно, по какой процедуре и критериям будут отбираться иностранные стартапы и на каких условиях им будут предоставлять резидентство. В Business Finland планируют для начала составить 50-100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации. «Надеемся, что среди желающих получить стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят остаться», — прокомментировал Хяюрюнен.
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