Кернес дав «аваківцям» 181 мільйон на ремонт будівлі, заставленої у банку росіян, який хотіли купити Фукс і Микитась

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Рать» реабілітацію нежитлової будівлі (коригування) за 180,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 р. завершать роботи з реставрації чотириповерхової історичної пам’ятки загальною площею 4 143 кв. м на майдані Павлівському (Люксембург), 4, де знаходиться КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міськради.

Нагадаємо, комунальне майно площею 3 325 кв. м за цією адресою перебуває у заставі за кредитним договором КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» Харківської міськради із ПАТ «Промінвестбанк». Із 2009 р. цей банк належить державному «Зовнішекономбанку» Росії, спостережну раду якого очолює російський прем’єр-міністр. У 2008-2012 рр.. ним був Володимир Путін. У липні 2017 р. «Промінвестбанк» хотіли купити нардеп Максим Микитась, Вадим Столар і близький до мера Харкова Геннадія Кернеса бізнесмен Павло Фукс, але НБУ їм відмовив .

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Демонтують окремі конструктивні елементи, надбудують два поверхи з легких металевих конструкцій і склопакетів, замінять інженерні мережі, відреставрують та оздоблять фасад, улаштують підлогу і покрівлі, встановлять вікна, двері, ліфти, виконають внутрішнє оздоблення, змонтують системи захисту від пожеж і блискавок, благоустроять територію. Гарантійний строк становить десять років.

На заробітну плату піде 11,60 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 3,16 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі у 182,35 млн грн.

Конкурентами були місцеві ТОВ «СК«Лувр» Дениса Осекіна і ПП «Фасад-Сервіс» Назара Ковтуна, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірмою «Рать» володіє та керує харків’янин Антон Константинов. Він також є співзасновником ОК «Житлово-будівельний кооператив «Прем’єрівське», де його партнерами є Денис Константинов і Світлана та Олександр Настенки.

Олександр Настенко є бізнес-партнером Романа Дружбіна по фірмам, які останнім часом отримують спецдозволи на розробку корисних копалин в різних регіонах України. Дружбін – це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого у ЗМІ називають «авторитетом» на призвісько Саша «Браслет». Нині Павлюченко є помічником нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-партнером міністра МВС Арсена Авакова.