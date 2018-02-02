Рынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализации
Рынок криптовалют сегодня в пятницу, 2 февраля, потерял более 60 млрд долларов капитализации.
Данные опубликованы на агрегаторе Coinmarketcap. Согласно данным агрегатора, по состоянию на 16:00 (по киевскому времени) общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд. Напомним, 1 февраля сообщалось, что доля биткоина (Bitcoin) в общей капитализации рынка криптовалют в январе 2018 года опустилась до 32,6%, что является рекордно низким уровнем за время существования биткоина. Согласно данным Coinmarketcap, на сегодня, 1 февраля, биткоин занимает 33% рынка.
Капитализация криптовалюты биткоин составляет 160 млрд долларов, а капитализация всего криптовалютного рынка — 480 млрд. Кроме того, курс биткоина за последние 24 часа потерял более 9% в цене и, по состоянию на 12:30 (по киевскому времени), упал до 8,1 тыс. долларов.
Сообщается, что в полночь по Всемирному координированному времени (UTC, киев -2) криптовалюта стоила 9,052 тыс. долларов. С тех пор стоимость монеты биткоина потеряла в цене более 870 долларов.
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