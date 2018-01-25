Прогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФ

НБУ надеется, что Фонд выделит Украине 2 млрд долларов.

Прогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФ
Фото: premiumtimesng.com

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 22,2 млрд до 20,5 млрд долларов, в 2019 году - с 21,2 млрд до 17,8 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом. Это позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте. В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка", - сказано в нем.

Это даст возможность нарастить резервы до 20,5 млрд долларов на конец 2018 года.

Однако в 2019 и 2020 годах в связи с пиковыми выплатами по внешнему госдолгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов.

В случае досрочного прекращения программы с МВФ условия доступа на международные финансовые рынки ухудшатся, что может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы.

В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.

Напомним, что международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,8 млрд долларов (в эквиваленте). За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов при проведении валютных интервенций.


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