"Укртрансгаз" подписал меморандум о взаимопонимании с французской Powernext

Компания является провайдером общеевропейской платформы для торговли газом PEGAS.

Фото: sari-energy.org

Компания "Укртрансгаз", которая является оператором газотранспортной системы Украины, подписала меморандум о взаимопонимании с французской Powernext SA. Его цель - совместная оценка возможности сотрудничества по созданию организованного оптового рынка газа (спотового и фьючерсного рынков на бирже) в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба УТГ.

"Укртрансгаз" отмечает, что биржевая торговля является одним из ключевых элементов конкурентного и прозрачного оптового рынка газа, который позволяет участникам рынка свободно и открыто продавать или покупать газ по прозрачной рыночной цене на газ как товар.

Основной преградой развития биржевой торговли в Украине является отсутствие современных информационных систем и механизмов клиринга, который должен гарантировать выполнение заключенных на бирже сделок и минимизировать риски контрагента (counter party risk).

Powernext занимается разработкой решений, которые облегчают функционирование рынка, например, для целей балансировки. Компания является провайдером общеевропейской платформы для торговли газом PEGAS, которая позволяет участникам рынка продавать природный газ на 12 хабах в 9 странах. На сегодняшний день это основная площадка для торговли природным газом в Европе.

После установления сотрудничества с Центральноевропейским газовым хабом (CEGH) в 2016 году и интеграции чешского газопровода на платформу PEGAS в декабре 2017 года, Powernext начала интеграцию в Восточную Европу.