Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області 2 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» утримання автошляхів міста на 54,66 млн грн. Про це повідомляється у «Прозорро».

Кошти виділено на прибирання доріг, посипання протиожеледними матеріалами та прочищення каналізації у 2018 році.

За підсумковою відомістю ресурсів, пісок (відсів) коштує 624 грн./куб. м, що приблизно втричі дорожче від ринкової ціни природного рядового піску (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на тендері Львівської САД щодо поточного ремонту і утримання доріг природний рядовий пісок коштував 83-110 грн./куб. м.

Сіль невідомих характеристик обійдеться криворізьким чиновникам у 1 422 грн./т.

Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на 29% дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

У вересні Тернопільський і Полтавський облавтодори замовили у виробника ДП «Артемсіль» сіль вищого сорту крупності 3 із протизлежувальною добавкою (фероціанід калію) до 150г/т без пакування (насипом) по 756 грн./т. Її мали поставити залізницею на умовах FCA ст. Сіль (Соледар), ст. Шевченко, тобто коштом покупця. При цьому в договорах було зазначено: «При відвантаженні в автотранспорт солі без пакування (помел № 2, №3), фасованої, затареної в мішки по 50, 25 та 10 кг, контейнера МКР ціна збільшується на 20%». Таким чином, при поставці автомобілем ціна склала би 871 грн./т.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,00 млн грн.

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

Фірма є монополістом на ремонт і утримання доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 р.«Весташляхбуд» отримав підрядів на 2,20 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Територія-Д». Ця фірма була створена в січні 2015 р. й відтоді виграла тендерів на 162,29 млн грн. Засновниками є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)
Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
Блок рекламы


Похожие новости
Новий улюбленець «Мирноградвугілля» отримає 100 мільйонів за шахтні конструкції зі 100% передплати
«Прокладка» без торгів і відкритих цін отримала ще 40 мільйонів на Охматдит
«Укртрансгаз» відписав 117 мільйонів підряднику матері помічника «яценюківця»
Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим
У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ
Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»
«Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини
Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію
Менеджер Сашка Януковича за 59 мільйонів поставить армії газ на чверть дешевше від «Нафтогазу»
Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
Последние новости
Подгружаем последние новости