Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу
Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області 2 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» утримання автошляхів міста на 54,66 млн грн. Про це повідомляється у
Кошти виділено на прибирання доріг, посипання протиожеледними матеріалами та прочищення каналізації у 2018 році.
За підсумковою відомістю ресурсів, пісок (відсів) коштує 624 грн./куб. м, що приблизно втричі дорожче від ринкової ціни природного рядового піску (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на тендері Львівської САД щодо поточного ремонту і утримання доріг природний рядовий пісок коштував 83-110 грн./куб. м.
Сіль невідомих характеристик обійдеться криворізьким чиновникам у 1 422 грн./т.
Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на 29% дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.
У вересні
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,00 млн грн.
«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині –
Фірма є монополістом на ремонт і утримання доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 р.«Весташляхбуд» отримав підрядів на 2,20 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Територія-Д». Ця фірма була створена в січні 2015 р. й відтоді виграла тендерів на 162,29 млн грн. Засновниками є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.
Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.
Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.
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