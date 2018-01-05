Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів
КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» Донецької обласної ради 29 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Протек Солюшнз Україна» томограф за 39,26 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця року поставлять магнітно-резонансну томографічну систему Signa Explorer виробництва «GE Healthcare (Tianjin) Company Limited» (Китай) з напруженістю магнітного поля 1,5 Тл. Гарантійний строк становить рік.
Восени лікарі Київщини та Києва купили в цієї ж фірми такі томографи по 39,16 млн грн.
За умовами договору, можливий аванс у розмірі 100% на строк до трьох місяців згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р.
Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 45,00 млн грн.
Директором
За даними
Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення
Єдиним конкурентом було засноване у 2014 році ТОВ «Глобалмедгруп» із томографом Chorus 1.5Т від «ISOL Technology Inc.» (Корея). Суперник належить Майї Кліщевській із с. Чубинське Бориспільського району на Київщині. Директором є сестра Кліщевської – Емма Гук.
Конкурент фігурував у кримінальному
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