12,25 мільярди та спад «допорогів»

З 24 по 30 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,45 тисяч закупівель на загальну суму 12,25 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,19 млрд грн.

Спав вал допорогових угод, які укладаються без відкритих торгів. В діапазоні <200 тис грн (закупівля товарів бюджетними організаціями) у порівнянні з минулим тижнем кількість і сума угод виросли впали вдвічі до рівня середини грудня (така сама тенденція була і рік тому). Більшість замовників намагались оприлюднити свої звіти на початку тижня, не відкладаючи на останні дні року, через те, що кошти ще потрібно було отримати у держказначействі для подальшого обготівкування. При цьому курс гривні в останні дні року впав нижче 28 за долар.

2017 рік Договори менші 200 тис грн. Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
К-ть Сума, грн. К-ть Сума грн.
26.11-02.12 13 730 577 978 585,84 338 66 879 629,85
03.12-09.12 17 947 719 319 149,04 416 82 349 098,47
10.12-16.12 20 539 852 546 080,36 554 109 869 706,70
17.12-23.12 35 914 1 625 824 016,74 1 182 234 592 049,57
24.12-30.12 15 603 822 532 346,67 536 106 412 607,64

При цьому через інфляцію цьогорічні показники грудня вже перевищили минулорічні:

2016 рік Договори менші 200 тис грн. Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
К-ть Сума, грн. К-ть Сума грн.
04.12-10.12 11 483 555 578 597,11 366 72 406 249,20
11.12-17.12 15 259 756 760 349,79 597 100 512 690,40
18.12-24.12 16 218 874 614 218,10 787 155 968 956,44
25.12-31.12 7 854 478 399 562,83 409 81 121 472,28

Зростання цих закупівель означає, що державні замовники намагаються якнайшвидше освоїти кошти до кінця бюджетного року. Зазвичай це пояснюється або нераціональним розпорядженням власним бюджетом, або пізнім виділенням грошей з державного бюджету, або корупційною складовою.

Найбільші тендери минулого тижня

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Укргазвидобування» 905,98 ТОВ «Інтерпайп Україна» Труби обсадні в асортименті
2. ДП «Мирноградвугілля» 382,12 ДП «Регіональні електричні мережі» Електроенергія
3. ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» 664,80 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Природний газ
4. Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України» 316,59 ТОВ «Гідробуд Україна» Будівництво причалу № 8 у Миколаївському морському порту по вул. Заводській, 23 у Заводському районі м.Миколаєва
5. ВП «Рівненська АЕС» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» 305,45 ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» Виконання комплексу будівельних робіт та придбання допоміжного обладнання по «Модернізації системи нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ)», роботи в частині герметичного об’єму по «Модернізації керуючих систем безпеки з заміною УКТЗ», «Модернізації розподільчих пристроїв 0,4 кВ», «Модернізації кабельного господарства систем нормальної експлуатації важливої для безпеки» на енергоблоці № 3 ВП «Рівненська АЕС»
6. ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 151,24 «Weir Power & Industrial France» Запасні частини до імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора для енергоблоків №1,2 ВП ХАЕС та №4,5,6 ВП ЗАЕС
7. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 139,36 ТОВ «Енерджі трейд груп» Природний газ
8. КП «Інформатика» Київської Міської Державної Адміністрації 119,85 ТОВ «Інтелекшуал Констракшн» Закупівля інтелектуально-аналітичного комплексу, необхідного для розгортання та доповнення робочого функціоналу комплексної системи відеоспостереження з модернізацією програмно-апаратного комплексу, створеного у рамках першої черги ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві, 2-га черга)
9. Управління капітального будівництва Одеської міської ради 107,34 ПП «Сеал строй» «Реконструкція будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Верстатобудівна, 12»
10. Головне управління ПФУ у Львівській області 103,50 ПАТ «Укрпошта» в особі львівської дирекції ПАТ «Укрпошта» в особі львівської дирекції



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