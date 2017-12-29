Производитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственность

Помещения института трубной промышленности отобрали у частных предприятий.

Производитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственность
Фото: varjag2007su.livejournal.com

Хозяйственный суд Киева вернул в госсобственность помещения предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре.

Этот институт - единственное на территории бывшего СССР и Украины предприятие, которое занималось производством стволов для реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, сообщил в фейсбуке спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко.

В 2013 году производственный и лабораторно-бытовой корпуса института были переданы из государственной собственности в коммунальную под видом корпуса общественного питания и спортивно-оздоровительного корпуса и отчуждены путем приватизации в пользу частных предприятий.

При вмешательстве прокуратуры эти объекты уже возвращались в коммунальную собственность, однако в конце 2014 года должностные лица Днепропетровского городского совета провели повторное отчуждение в пользу частных предприятий, а материалы приватизационных дел об отчуждении исчезли.

Суд, поддержав позицию прокуратуры, признал незаконными и отменил приказ Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а также решение Днепропетровского городского совета и принял решение о возвращении имущества государственного предприятия общей площадью более 6,6 тыс кв м в государственную собственность.


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