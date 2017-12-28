Латвия, Эстония, Венгрия попали в список антиофшорного контроля

Правительство расширило перечень в связи с изменением критериев.

Латвия, Эстония, Венгрия попали в список антиофшорного контроля
Фото: linkis.com

Кабинет министров Украины в среду существенно расширил список государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, с 1 января 2018 года в него включены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия.

Общее количество стран увеличилось с 65 до 84.

Расширение перечня связано с изменениями критериев его формирования. В список были отобраны государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией; и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более п.п. ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).


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