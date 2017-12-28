НБУ смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через границу

НБУ смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через границу

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу страны.

Об этом сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно постановлению НБУ№ 142 от 26 декабря "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу 28 декабря 2017 года, отменено требование о наличии индивидуальных лицензий НБУ на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 грамм. Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или в Нацбанке в полном объеме.

Отменяется также требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Нацбанка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Нацбанку. Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Нацбанку.

"Указанные шаги будут содействовать упрощению и совершенствованию порядка перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины, говорится в сообщении.




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