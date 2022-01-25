Число пассажиров в поездах дальнего следования за год выросло на 150%

В 2021 году "Укрзализныця" перевезла более 25 млн пассажиров.

Число пассажиров в поездах дальнего следования за год выросло на 150%
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" подвело итоги 2021 года. Согласно обнародованным данным, в пассажирских поездах дальнего сообщения в прошлом году УЗ перевезла более 25 млн пассажиров, что на 150% больше показателя 2020 года.

Пресс-служба компании сообщила, что в 2021 году самым популярным стал поезд №45/46 "Ужгород – Лисичанск". В прошлом году им воспользовались 899,7 тыс. пассажиров. Вторым по спросу стал поезд №41/42 "Днепр – Трускавец" с 520,7 тыс. пассажиров. Тройку лидеров замыкает поезд №69/70 "Мариуполь – Львов" – 485,3 тыс. пассажиров.

В пятерку самых популярных поездов вошли также №91/92 "Одесса – Константиновка" (465,7 тыс. пассажиров) и №145/146 "Киев – Измаил" (449,4 тыс. пассажиров).

Напомним, в 2020 году "Укрзализныця" перевезла 16 млн пассажиров. Это на 70% меньше по сравнению с доковидным 2019 годом, когда было продано более 53 млн. билетов. В 2018 году перевезли около 56 млн пассажиров, в 2017 году – до 60 млн.

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