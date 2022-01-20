Эксперты объяснили, почему моторы кроссоверов быстрее изнашиваются

Автопроизводители часто устанавливают одинаковые двигатели на кроссоверы и легковые автомобили. Ресурс этих силовых агрегатов при одинаковой эксплуатации разный. Эксперты журнала "За рулем" объяснили, почему моторы кроссоверов изнашиваются быстрее.

Эксперты объяснили, почему моторы кроссоверов быстрее изнашиваются

Кроссоверы тяжелее

Паркетник весит примерно на 20–25% больше, чем соразмерный легковой автомобиль, что сказывается на ресурсе силовых агрегатов. Так, например, Renault Duster с полным приводом и с 1,6 л мотором весит на 19% больше, чем Renault Logan с таким же силовым агрегатом. Эксперты считают, что у Logan мотор прослужит дольше, чем в кроссовере.

Сложнее крутить трансмиссию и колеса

Двигателю в кроссовере приходится вращать более разветвленную трансмиссию. В легковом автомобиле между двигателем и колесами находятся только коробка передач и приводы передних колес.

Хуже аэродинамика

У кроссоверов хуже аэродинамика, чем у легковых автомобилей, и поэтому двигателю для достижения той же скорости приходится тратить больше мощности. В результате ускоряется износ силового агрегата.

Чаще буксуют в грязи

На кроссоверах чаще ездят по бездорожью, заезжают в грязь и глубокий снег. В результате мотор получает усиленную нагрузку на небольшой скорости, и, значит, обдув радиатора и эффективность охлаждения нельзя считать достаточными.

Дополнительная защита

Часто на кроссоверы устанавливают защиту двигателя. В результате из-за постоянной эксплуатации с превышением рабочей температуры снижается его ресурс.

Напомним, ранее британские эксперты назвали 10 б/у кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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