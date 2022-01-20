Эксперты объяснили, почему моторы кроссоверов быстрее изнашиваются

Автопроизводители часто устанавливают одинаковые двигатели на кроссоверы и легковые автомобили. Ресурс этих силовых агрегатов при одинаковой эксплуатации разный. Эксперты журнала "За рулем" объяснили, почему моторы кроссоверов изнашиваются быстрее.

Кроссоверы тяжелее

Паркетник весит примерно на 20–25% больше, чем соразмерный легковой автомобиль, что сказывается на ресурсе силовых агрегатов. Так, например, Renault Duster с полным приводом и с 1,6 л мотором весит на 19% больше, чем Renault Logan с таким же силовым агрегатом. Эксперты считают, что у Logan мотор прослужит дольше, чем в кроссовере.

Сложнее крутить трансмиссию и колеса

Двигателю в кроссовере приходится вращать более разветвленную трансмиссию. В легковом автомобиле между двигателем и колесами находятся только коробка передач и приводы передних колес.

Хуже аэродинамика

У кроссоверов хуже аэродинамика, чем у легковых автомобилей, и поэтому двигателю для достижения той же скорости приходится тратить больше мощности. В результате ускоряется износ силового агрегата.

Чаще буксуют в грязи

На кроссоверах чаще ездят по бездорожью, заезжают в грязь и глубокий снег. В результате мотор получает усиленную нагрузку на небольшой скорости, и, значит, обдув радиатора и эффективность охлаждения нельзя считать достаточными.

Дополнительная защита

Часто на кроссоверы устанавливают защиту двигателя. В результате из-за постоянной эксплуатации с превышением рабочей температуры снижается его ресурс.

Напомним, ранее британские эксперты назвали 10 б/у кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.