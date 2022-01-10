В Украине в 2022 году появится система штрафных баллов для водителей – подробности

В Украине уже в 2022 году может появиться система штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №6502.

В проекте закона говорится, что если водитель в течение года соберет более 12 штрафных баллов, его будут лишать водительских прав без суда, а если водителю удостоверение водителя выдано впервые менее чем один год назад - то при получении 8 штрафных баллов в течение года.

Так, за непристегнутый ремень безопасности и за перевозку детей без автокресла хотят начислять 1 штрафной балл. За управление неисправным транспортным средством, с закрытыми номерами (повторно), перевозку детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 кмч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на запрещающий сигнал светофора - 2 балла.

3 балла – за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным транспортным средством, который используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров.

5 баллов – за превышение установленной скорости более чем на 50 кмч, создание аварийной ситуации.

Штрафные баллы предлагают отменять через один год со дня их начисления. За управление автомобилем лицом, водительское удостоверение которого временно приостановлено, предлагается штрафовать на 3400 гривен.

Авторы законопроекта исходят из того, что система штрафных баллов существует давно в США , Великобритании, Франции и в других странах, и доказала свою эффективность.

В Украине в 2015-2020 годах уже действовала система баллов и штрафов для водителей, но фактически до конца она так и не была реализована Ее в 2020 году отменил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам разрешили дистанционно готовиться к экзамену по ПДД.