В Черниговской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковика пострадали 11 человек

Всех гостипализировали.

?В Черниговской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковика пострадали 11 человек
Фото: cn.dsns.gov.ua

В воскресенье вечером на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск под Черниговом в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 января в 21:26 возле с. Городище Батуринской территориальной общины Нежинского района, на 113 км автодороги Кипти-Глухов-Бачевск произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем "Toyota RAV4" и микроавтобусом "Renault Master". В результате столкновения водителей зажало деформированными конструкциями покореженных автомобилей", - говорится в сообщении.

Для проведения спасательных работ от ГСЧС области к месту происшествия были направлены девять человек личного состава и три единицы спецтехники. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Всего в результате происшествия пострадали 11 человек, среди которых один ребенок. Их доставили в больницы Бахмача и Нежина с травмами разной степени тяжести.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, в воскресенье, 9 января, на Львовщине столкнулись рейсовый автобус и легковик. В результате ДТП пострадали семь человек.

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