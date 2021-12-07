В Европе появился Jeep Wrangler 2022

В Европе начался прием заказов на внедорожник Jeep Wrangler 2022 модельного года. Европейцам теперь его предлагают только с гибридной силовой установкой PHEV.

В Европе появился Jeep Wrangler 2022

Если раньше на Старом континенте Wrangler был доступен в двухдверном и четерехдверном варианте кузова, то теперь предложение изменилось. На европейском рынке больше не будет двухдверной версии с бензиновым двигателем.

Покупателям теперь предлагают только четырехдверный Wrangler 4xe plug-in hybrid. Почему? Jeep пришлось убрать бензиновый мотор из-за строгих экологических стандартов в Европе.

В Европе появился Jeep Wrangler 2022

Гибридная силовая установка у этого внедорожника состоит из четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Общая мощность такой силовой установки составляет 375 л.с. Коробка передач – 8-ступенчатая автоматическая. На одной электротяге Wrangler проезжает 50 км.

В стандартной комплектации появилось новое оборудование. Например, автоматический дальний свет, предупреждение о столкновении с системой экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. В стандартной комплектации также есть камера заднего вида, мониторинг мертвых зон, система помощи при парковке и другое.

В Европе появился Jeep Wrangler 2022

В Украине сейчас Jeep Wrangler стоит от 1 818 032 гривен. Это версия RUBICON с двигателем 2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine.

В Европе появился Jeep Wrangler 2022

Напомним, ранее стало известно, что Jeep разработает новый компактный внедорожник с электрической силовой установкой.


Максимов Віталій, Тудей

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